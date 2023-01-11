Власти Самары окажут помощь пострадавшим при пожаре в многоквартирном доме на ул. Некрасовской

Жителям помогут восстановить документы и получить необходимые справки. Фото: администрация Самары

Власти Самары помогут жителям, которые пострадали во время пожара в многоквартирном доме на улице Некрасовской. Этот вопрос обсудили на специальном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось в администрации Самарского района. Информацию сообщили в мэрии.

– Тем, кто утратил документы, миграционная служба восстановит их в ближайшее время. Для контроля работы систем жизнеобеспечения в близлежащих домах в ночь будет дежурить аварийная бригада управляющей компании, – пояснили городские власти.

Отмечается, что завтра жильцы получат справки, необходимые для получения жилья в маневренном фонде, и другие нужные документы. Сейчас жители находятся в пункте временного размещения в санатории «Волжанка». Их обеспечили питанием и предметами первой необходимости.

Напомним, пожар на улице Некрасовской, 25а произошел утром в среду, 11 января 2023 года. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в здании горит лестничная клетка с первого по третий этаж. Еще до их приезда из дома вывели 17 человек. К сожалению, не обошлось без жертв – при возгорании погиб маленький ребенок. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По факту пожара также организованы проверки — как со стороны ГУ МВД по Самарской области, так и со стороны региональной прокуратуры.

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