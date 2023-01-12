Недостроенную гостиницу у филармонии начали сносить в Самаре в январе 2023 года

Площадку огородили забором и пригнали туда спецтехнику / Фото: Евгений Щекин

В Самаре стартовал снос еще одного незаконного объекта. Речь идет о недостроенной гостинице рядом с филармонией на улице Фрунзе. Работы на площадке попали в объектив камеры блогера Евгения Щекина, когда он снимал пожар в жилом доме на улице Некрасовской, 25а.

Судя по кадрам, территорию вокруг здания огородили забором. За ним видна спецтехника. Изменился и внешний облик постройки, которая представляет собой три этажа монолитного железобетонного каркаса. Ранее ее скрывал фальшфасад, а теперь видны голые стены и несущие колонны.

Напомним, подрядчика для сноса недостроенной гостиницы нашли в конце 2022 года. Торги выиграло ООО «Максстрой-транс». Компания предложила выполнить все необходимые работы за 1,5 млн рублей. Демонтировать самовольную постройку она должна в течение 36 дней.

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