Тушили более 20 часов: на улице Некрасовской в Самаре полностью ликвидировали пожар в доме

Для тушения привлекались 213 человек и 69 единиц техники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 12 января, в 08:40 был полностью ликвидирован пожар в доме на улице Некрасовской, 25А в Самаре. Его тушили более 20 часов, начиная с 10:10 вчерашнего дня, 11 января.

— Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар повышенного ранга сложности на площади 800 кв. метров, привлекались 213 человек и 69 единиц техники, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, пожар начался в квартире многоквартирного жилого дома, в результате огонь охватил с первого по третий этаж. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировались 17 человек. Специалисты эвакуировали еще пятеро.

К сожалению, два человека погибло – огонь унес жизни 4-летней девочки и 58-летней женщины. В 14:48 11 января была объявлена локализация пожара, в 20:19 ликвидировали открытое горение. Всю ночь специалисты находились на месте ЧП, и утром 12 января пожар был полностью ликвидирован.

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