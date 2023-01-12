Гастарбайтера, убившего двух женщин под Самарой, объявили в федеральный розыск

Следствие быстро напало на след подозреваемого, однако он успел покинуть пределы России. Фото: СУ СК по Самарской области

Жуткая история с убийством двух женщин под Самарой получила продолжение. Подозреваемый в жестокой расправе гастарбайтер объявлен в розыск. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

– Следствие установило, что к совершению преступления причастен 34-летний гражданин иностранного государства Фуркат Салоев. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве двух женщин и разбое. Суд избрал в отношении Салоева меру пресечения в виде заключения под стражу, так же заочно. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск, – информирует СУ СК по Самарской области.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 26 декабря 2022 года в поселке Волжском под Самарой. По версии следствия, обвиняемый напал на женщин в их доме, где нанес им множественные удары ножом. Жертвы скончались на месте преступления. После расправы преступник унес из дома 300 тысяч рублей и покинул Россию.

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