Самарцы рассказали, что происходит в их подъездах с наступлением холодов

Горожане не могут закрыть дверь из-за обледенелости. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре из-за аномальной погоды многие жители жалуются на состояние дворов и подъездов. Горожане рассказали, что происходит в их домах с наступлением холодов.

На улице Партизанской, 165 местные жители заходят в «морозильную камеру». У входа и выхода из подъезда образовались огромные сосульки. Как пишут граждане, дверь из-за льда уже не закрывается. До наступления аномальных холодов в доме был засор, трубы протекали, теперь все выходит вместе с паром. В доме стоит неприятный запах.

Ранее горожане также делились кадрами «морозилки» в подъезде. Замерзшая вода образовала ледовую стену. В регионе все еще объявлено штормовое предупреждение.

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