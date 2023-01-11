В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за аномально-холодной погоды

Температура воздуха уже успела побить несколько рекордов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг и пятницу, 12 и 13 января 2023 года, в Самарской области объявили оранжевый уровень погодной опасности и штормовое предупреждение. Все дело в сильных морозах.

— В регионе местами сохранится аномально-холодная погода. Среднесуточная температура воздуха держится ниже климатической нормы на 9 градусов и более, — сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

Напомним, аномальные холода пришли в Самарскую область под Рождество. Температура воздуха уже успела побить несколько рекордов. Такой низкий показатель, как 8 января 2023 года, наблюдали в 1979 году.

А 9 января столбик термометра опустился до -32.6 градусов и побил рекорд 1974 года. В ночь на 10 января 2023 года температура воздуха в регионе опустилась до -40 градусов. По словам начальника Гидрометцентра Приволжского УГМС Людмилы Ануровой, таких морозов не было с 1940-х годов.

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