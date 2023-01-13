Замерзал на трассе в 30-градусный мороз: инспекторы ДПС спасли попавшего в беду дальнобойщика

Полицейские пересадили водителя в служебное авто и напоили горячим чаем Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники ГИБДД спасли еще одного водителя, который попал в ледяной плен. Полицейские помогли дальнобойщику на трассе М-5 «Урал». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В один из вечеров сотрудники ДПС МО МВД «Клявлинский» лейтенант Фанис Мустакимов и капитан Алексей Иванов находились на дежурстве. Патрулируя трассу М-5 «Урал», они заметили на 1 177 км грузовик Mercedes-Benz. Он стол на обочине с заглушенным двигателем. Поскольку в тот день на улице было -30 градусов, полицейские решили проверить водителя. Как оказалось, у грузовика замерзло топливо.

– Водитель рассказал, что возвращался из дальней командировки с Юго-Западной Азии в Новосибирск. В пути у грузовика замерзло топливо. В одиночку запустить двигатель и продолжить движение дальнобойщик не смог, – сообщили в облглавке.

Полицейские пересадили замерзающего мужчину в служебное авто и напоили горячим чаем. Отогрев водителя, они помогли ему приобрести необходимые запчасти, а затем – и запустить двигатель фуры. После этого дальнобойщик благополучно продолжил путь, а инспекторы ДПС, сообщив, где находится ближайший пункт обогрева, вернулись на маршрут патрулирования.

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