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НовостиОбщество13 января 2023 15:49

Самарский фотограф показал последствия обстрела в Макеевке

Фото говорят сами за себя
Алена ПРОВКИНА
От здания остались одни обломки. Фото: Иван Макеев

От здания остались одни обломки. Фото: Иван Макеев

Самарскую область и всю страну поразила трагедия в Макеевке. Многие мобилизованные из региона пострадали во время обстрела.

Самарский фотограф Иван Макеев поделился кадрами с места обстрела. Фотографии последствий говорят сами за себя. Кругом – одни обломки и пустота. Ранее сообщалась, что в госпиталь областной столицы привезут раненных во время обстрела. Бойцы, находящиеся на лечении, рассказали о трагедии.

Также самарцам, чьи родственники пропали после обстрела, окажут помощь в поисках. Списки уже составлены, их передали представителям минобороны страны для уточнения информации.

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