«Было страшно не за себя, а за раненых товарищей»: самарские бойцы рассказали о трагедии в Макеевке

Военнослужащие хотят поскорее выздороветь и вернуться в строй / Фото: hinshtein.ru

Раненые бойцы, которые сейчас находятся на лечении в госпитале в Самаре, рассказали о трагедии в Макеевке. Военнослужащие поделились, как пережили обстрел ВСУ, что они чувствовали и какой у них настрой сейчас.

Был страх за раненых товарищей

По словам бойцов, было страшно. Однако больше не за себя, а за раненых сослуживцев. Многие пытались им помочь — вытаскивали из рушащегося здания, оказывали первую помочь до приезда медиков.

— Страшно было. Ранения разные. Да страшно, но не за себя, а за товарищей, которые не могли самостоятельно выбраться, — поделился один из бойцов.

Кто-то до сих пор прокручивает моменты той ночи. Все ли так сделали, правильно ли действовали. О своих ранениях и проблемах почти никто не волнуется. Многие переживают за уцелевших сослуживцев, которые остались в зоне СВО. Им сейчас, по словам бойцов, тоже нужна особая поддержка. Несколько человек предложили создать мемориал в память о погибших и раненых при обстреле ВСУ в Макеевке.

Раненые отмечают, что в госпитале отличный персонал и достойное лечение / Фото: hinshtein.ru

Хотят вернуться и отомстить

По словам военнослужащих, в госпитале отличный медперсонал и достойное лечение. Они ни в чем не нуждаются. Подавляющее большинство хочет поскорее поправить здоровье и вернуться на передовую.

— Вернемся, чтобы отомстить за своих ребят, — говорят бойцы.

Участники СВО также благодарят земляков за поддержку, за то, что не забывают и не оставляют их. Военные отмечают, что это им сильно помогает.

В среду, 11 января 2023 года, в госпитале побывал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Он пообщался со всеми ранеными. По его словам, все сохранили крепкий боевой дух и желание побеждать.

— Глядя им в глаза, я в очередной раз подумал: «Такой народ невозможно победить», — написал в своем телеграмм-канале парламентарий.

Весточка от бойцов в зоне СВО

Отметим, накануне вышли на связь и те самарские бойцы, которые остались после обстрела в Макеевке в зоне СВО. Это удалось сделать с помощью телемоста, организованного по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Он объединил военнослужащих и их родственников из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и других муниципалитетов.

Бойцы СВО смогли пообщаться с родственниками в Самарской области Фото: правительство Самарской области

— Мама, привет. У меня все хорошо. Обещаю вернуться домой с победой. Передавай всем привет от меня, — обратился к матери один из бойцов.

Телемост помог семьям увидеть родные лица, узнать из первых уст, все ли хорошо. А сами военнослужащие получили еще одно подтверждение — их поддерживают, в них верят и очень ждут дома.

Телемост объединил несколько городов и продлился больше часа / Фото: vk.com/azarovlife

Напомним, трагедия в Макеевке произошла в первые минуты 2023 года. ВСУ нанесли удар по зданию, где временно размещались российские военные. По данным Минобороны РФ, погибли 89 человек, десятки получили ранения. Среди них — уроженцы Самарской области.

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