«Хонда» вспыхнула у ТЦ «Космопорт» в Самаре 14 января 2023 года

ЧП произошло утром в субботу, 14 января. Фото: Самара ДТП

Утром в субботу, 14 января 2023 года, в Самаре произошло ЧП. На парковке ТЦ «Космопорт» вспыхнула иномарка. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Судя по опубликованным кадрам, в момент возгорания автомобиль – им оказалась «Хонда» – был припаркован вблизи от остальных транспортных средств. Огонь полностью охватил кузов машины.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о происшествии на улице Дыбенко, 30 в Советском районе поступило в 11:40. На место выехали 9 человек, было задействовано 2 единицы техники. Справиться с огнем удалось быстро: в 11:55 пожар был ликвидирован.

Отмечается, что ЧП обошлось без пострадавших. На другие машины огонь не перекинулся.

Напомним, ранее подобное происшествие произошло у Загородного парка. Четыре дня назад там загорелся пассажирский автобус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре начали проверку из-за пожара в автобусе № 50 у Загородного парка

Специалисты выясняют все детали происшествия (подробности)