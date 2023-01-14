Легковушка перевернулась у ЗАГСа на ул. Ново-Вокзальной в Самаре

Автомобиль оказался на крыше посреди проезжей части. Фото: ЧП Самара

Днем в субботу, 14 января 2023 года, в областной столице произошло ДТП с «перевертышем». Автомобиль опрокинулся на улице Ново-Вокзальной. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

– Все случилось в 13:10 на улице Ново-Вокзальной, 141 «А», около отделения ЗАГС. Иномарка опрокинулась на крышу посреди проезжей части, – рассказали жители Самары.

Причины аварии в настоящий момент неизвестны. О пострадавших в происшествии также не сообщается.

Напомним, вчера в Самарской области произошло массовое ДТП. В Кинельском районе столкнулись две машины. У одного из автомобилей открутилось колесо и отлетело в проезжавшую мимо иномарку. Пострадал один человек.

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