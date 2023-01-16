Председатель СК России поручил доложить о проверке из-за гибели мужчины при пожаре в Кинеле

Напомним, с огнем боролись с половины четвертого ночи на площади 1500 кв. м.
В ночь на 15 января 2023 года в городе Кинель Самарской области произошел пожар на продовольственном рынке. После него было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.
— Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки по факту гибели мужчины на пожаре в Самарской области, — сообщили в информационном центре СК России.
Следственные органы СК России по Самарской области уже начали доследственную проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Самарской области представить доклад о ходе проведения доследственной проверки.
Напомним, с огнем боролись с половины четвертого ночи на площади 1500 кв. метров более сотни пожарных. О полной ликвидации объявили только в 15:30.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.