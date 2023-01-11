В Самарской области на Волге встал лед в январе 2023 года

Волга полностью покрылась льдом.

После относительно теплого декабря в Самарскую область пришли зимние морозы. Сильное похолодание началось несколько дней назад – местами температура воздуха упала до -35 градусов. Благодаря заморозкам на Волге завершился ледостав. Об этом можно судить из видео, которым поделился самарский видеоблогер.

Евгений Щекин посетил реку и показал, как она выглядит с высоты птичьего полета. Судя по кадрам, в январе 2023 года Волга полностью покрылась льдом.

Отметим, что процесс ледообразования на реках Самарской области стартовал в декабре 2022 года. На реках Сок и Большой Кинель наблюдались забереги, на реках Самара, Чапаевка и на Волге в районе областной столицы и Сызрани — ледостав.

Однако до полного замерзания было еще далеко – даже накануне Нового года на Волге не было и намека на лед. Синоптики объясняли такое явление планетарными климатическими процессами.

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