Защита от банкротства: в Самаре выставили на продажу обереги для олигархов

В качестве талисманов для миллиардеров самарец предлагает статуэтки мамонтов и слонов Фото: Авито.

В Самаре предприимчивый местный житель решил помочь миллиардерам спастись от банкротства. Он предлагает приобрести у него обереги на удачу — статуэтки слонов и мамонтов. Цена за одну фигурку — всего 7 000 006 рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

— Обереги соображающим миллиардерам от банкротства. Если вы обанкротитесь и останетесь без средств, вам вернется назад до 50% денег, — говорит продавец.

По словам самарца, обереги в виде слонов и мамонтов — это запасной парашют для олигархов. Якобы эти статуэтки способны спасти от полного разорения. Продавец отмечает, что количество оберегов ограничено. Так что с покупкой тянуть не стоит.

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