В Самарской области появилось видео начала пожара на рынке, в котором погиб мужчина

На участке произошел сильный взрыв. Фото: "ПЛШК Кинель"

В городе Кинель Самарской области местные жители рассказали о громком взрыве на рынке 15 января 2023 года. На территории города загорелся продовольственный рынок.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, информация о пожаре поступила в половине четвертого утра. На улице Октябрьской произошел громкий хлопок. Специалисты установили, что начали гореть торговые ряды, площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. Уже после ликвидации возгорания на месте обнаружили тело мужчины, личность которого устанавливается.

В социальных сетях пользователи поделились моментом возгорания. Судя по опубликованным кадрам, огонь охватил торговые павильоны после сильного взрыва.

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