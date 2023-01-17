Мобилизованный самарец не получил единовременную выплату в 50 тысяч рублей

Сейчас указанная выплата уже произведена.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре местному жителю, призванному в рамках частичной мобилизации, не пришла положенная выплата в размере 50 тысяч рублей. Супруга самарца обратилась к уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой.
В министерстве социально-демографической и семейной политики региона сообщили, что сведения из военного комиссариата или список лиц из управления финансового обеспечения МО, которые необходимы для осуществления данной выплаты, не поступали.
— Обратились в военный комиссариат Самарской области. Сейчас указанная выплата уже произведена, супруга это подтвердила, — сообщила Ольга Гальцова.
Напомним, единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей была установлена в соответствии с решением губернатора Самарской области Дмитрием Азарова.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.