Мобилизованный самарец не получил единовременную выплату в 50 тысяч рублей

Сейчас указанная выплата уже произведена. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местному жителю, призванному в рамках частичной мобилизации, не пришла положенная выплата в размере 50 тысяч рублей. Супруга самарца обратилась к уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой.

В министерстве социально-демографической и семейной политики региона сообщили, что сведения из военного комиссариата или список лиц из управления финансового обеспечения МО, которые необходимы для осуществления данной выплаты, не поступали.

— Обратились в военный комиссариат Самарской области. Сейчас указанная выплата уже произведена, супруга это подтвердила, — сообщила Ольга Гальцова.

Напомним, единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей была установлена в соответствии с решением губернатора Самарской области Дмитрием Азарова.

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