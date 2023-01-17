Здания бывшего автоцентра на Заводском шоссе повторно выставили на продажу в Самаре

Нового владельца ищут для многофункционального комплекса из 9 объектов / Фото: auction-house.ru

В Самаре вновь выставили на продажу бывший автосалон на Заводском шоссе, 7. Начальная цена комплекса составляет 158 млн рублей, однако владельцы готовы уступить за 143,9 млн рублей. Информация о торгах размещена на сайте Российского аукционного дома.

Продать планируется комплекс, состоящий из 9 объектов недвижимости общей площадью 6 707,9 кв. м. Все они расположены на земельном участке в 18 682 кв. м. В список лотов входит основное здание с выставочным залом и автосервисом, два складских помещения, два производственных здания, пункт охраны, кузовной цех и трансформаторная подстанция. Возле комплекса есть гостевой паркинг на 40-50 машин, а также площадка для стоянки автотранспорта до 200 мест.

Продавец отмечает, что объект можно использовать под размещение производства, автосалона и автосервиса, продуктового склада или оптового центра. Кроме того, можно провести реновацию комплекса и застроить территорию новыми объектами.

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