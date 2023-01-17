Появились фото палаток у крещенской купели на Полевом спуске в Самаре

Палатки уже установлены, а прорубь украшена елками. Фото: Ольга НОВИКОВА

В ночь с 18 на 19 января 2023 года православные жители Самары отправятся к крещенским купелям. В областной столице совершить омовение можно будет на Полевом спуске. Прорубь уже практически полностью оборудована – об этом можно судить по фото, которые сделали самарцы накануне Крещения 17 января.

На фотографиях видно, что вокруг купели уже аккуратно стоят елки. Здесь также установили палатки, в которых жители смогут переодеться и согреться после купания.

Напомним, у проруби на Полевом спуске также будут оборудованы деревянные мостки и лестницы. Все желающие смогут угоститься горячем чаем. Следить за безопасностью самарцев будут медики и спасатели. Жители смогут окунуться с 20:00 18 января до 18:00 19 января 2023 года.

Помимо Полевого спуска, купели будут оборудованы в храмах Самары.

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