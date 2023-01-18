Новый корпус детской инфекционной больницы на Шверника в Самаре построили на год раньше срока

Работы начались в августе 2021 года, за это время строители полностью возвели здание. Фото: самарская губернская дума

Новый корпус Самарской областной детской инфекционной больницы на улице Шверника построили почти на год раньше срока. Об этом сообщили на совещании в правительстве Самарской области 16 января.

На объекте здравоохранения уже полностью завершились строительные и отделочные работы. При этом плановый срок ввода в эксплуатацию больницы на Шверника намечен на конец 2023 года.

Напомним, работы начались в августе 2021 года, за это время строители полностью возвели здание. Новый корпус рассчитан на 100 коек.

Готово также административное здание Нефтегорской центральной районной больницы. Еще более масштабные задачи поставили в 2023 году. Так, планируется ввести 24 объекта социальной сферы.

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