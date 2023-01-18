Фотокорреспондент «КП-Самара» стала лауреатом конкурса «Совет Федерации – палата регионов»

Светлана Маковеева заняла третье место в номинации "Год в жизни страны" / Фото: council.gov.ru

В День российской печати, 13 января 2023 года, в здании Совета Федерации наградили лауреатов и призеров конкурса СМИ «Совет Федерации – палата регионов». В нем участвовали более 200 журналистов со всей России, среди которых жюри выбрало 12 лучших работ в 4 номинациях. Фотокорреспондент «КП-Самара» Светлана Маковеева заняла третье место в номинации «Год в жизни страны» с материалом из проекта про ремесленников Самарской области разных национальностей.

– Я взялась за эту тему, потому что хотелось сделать что-то в память о бабушке: она была увлеченной рукодельницей. К тому же мне очень нравятся счастливые люди, а у ремесленников именно такая энергетика. Думаю, дело в том, что творчество, возвращение к традиции дает чувство опоры. Я полюбила всех героев этого проекта, но на конкурс отправила одну из самых зацепивших меня историй. Хуснея Челкунец, увлекшись реконструкцией башкирского костюма, нашла через новое хобби село, в котором она родилась. Сейчас это просто точка на карте, опустевшее место. И она вместе с единомышленниками поставила надгробный памятник умершей деревне. Я рада, что эта история нашла отклик у наших читателей и ее высоко оценило жюри, – говорит Светлана Маковеева.

Она отмечает, что для нее было особенно почетно получить награду из рук Валентины Матвиенко - председателя Совета Федерации и Владимира Соловьева - председателя Союза журналистов России.

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