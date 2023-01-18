Детский сад и школу хотят построить у стадиона «Солидарность Арена» в Самаре

Рядом со стадионом создадут международный межвузовский кампус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в районе стадиона «Солидарность Арена» могут появиться школа и детский сад. Их планируют возвести в рамках комплексного развития территории, ядром которого станет международный межвузовский кампус. Информация об этом прозвучала на заседании комитета по образованию и науке губдумы 17 января 2023 года.

Общая площадь застройки составит более 143 тысяч кв. м. В состав кампуса войдут: образовательные объекты площадью 30 тысяч кв. м и жилой сектор площадью более 100 тысяч кв. м, рассчитанный на 5 тысяч мест. Первая зона будет включать учебные корпуса, трансформируемые лектории-лаборатории, инжиниринговые центры коллективного пользования, а вторая – жилье для студентов и преподавателей, объекты питания, спортобъекты, магазины, сервисные точки, объекты развлечения.

Работы по созданию межвузовского кампуса в Самаре стартуют в 2023 году. Насколько известно на реализацию масштабного проекта понадобится около 21,8 млрд рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.