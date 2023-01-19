Елена Лапушкина проверила, как продвигается строительство детского сада в Промышленном районе

Дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест. Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

В Самаре в рамках нацпроекта «Демография» продолжается строительство детского сада в Промышленном районе Самары. Работы проверила глава города Елена Лапушкина.

— Дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест, 80 из которых для малышей до трех лет. Даже сильные январские морозы не стали причиной остановки строительства, в это время велись внутренние работы, — написала Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.

В настоящий момент работы ведутся в полную силу. На объекте трудятся 40 человек, 5 единиц техники. Напомним, в 2022 году открылись два новых детских сада в Октябрьском и Кировском районах города.

Сегодня в Самаре дети от трех до семи лет обеспечены местами в детских садах. Следующей задачей является обеспечить до конца 2023 года стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.