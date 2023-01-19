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НовостиОбщество19 января 2023 11:48

Водитель, насмерть сбивший 12-летнего мальчика под Самарой, предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Трагедия произошла в Нефтегорском районе летом 2022 года.

Трагедия произошла в Нефтегорском районе летом 2022 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нефтегорском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении водителя, который насмерть сбил 12-летнего мальчика. Трагедия произошла летом 2022 года на трассе Богатое — Самара — Оренбург — Новая жизнь. 39-летний водитель «Лада Гранта» наехал на ребенка, который ехал на велосипеде в попутном направлении. В результате ДТП мальчик погиб.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Нефтегорская районная прокуратура утвердила по нему обвинительное заключение.

По данным пресс-службы надзорного органа, в ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

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