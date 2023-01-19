Трамваи направили в объезд из-за пожара на ул. Арцыбушевской в Самаре

Имзенена схема движения трамваев №№ 3, 4, 5 20, 20к, 22, 23 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 19 января 2023 года, в Самаре скорректировали схему движения нескольких трамвайных маршрутов. Их направили в объезд из-за пожара в доме № 110 на улице Арцыбушевской. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

Так, трамваи №№ 5, 20, 20к и 22 в направлении центра города временно ездят по улицам Полевой, Мичурина, Клинической, Чернореченской, через ж/д вокзал до улицы Чапаевской. В обратном направлении – по улицам Красноармейской, через ж/д вокзал, по улицам Чернореченской, Клинической, Мичурина, Полевой и проспекту Ленина. Трамваи № 3 направили через ж/д вокзал, № 4 и 23 – по улице Чернореченской.

Напомним, пожарные перекрыли проезд по улице Арцыбушевской на участке от Маяковского до Ульяновской. Из-за этого пришлось также изменить схему движения автобуса № 34.

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