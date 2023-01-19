В Самаре загорелись два автомобиля на парковке по улице Центральной

На место прибыли специалисты. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители поделились кадрами с места происшествия. На парковке по улице Центральной загорелось два автомобиля.

Судя по опубликованным кадрам, на участке сильное задымление. Очевидцы сообщают о возгорании двух автомобилей. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что на территории уже работают специалисты. Сотрудники полиции обеспечивают подъезд техники и безопасные проест транспорта. Будет проведена проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, в областной столице также зафиксировали серьезный пожар на улице Арцыбушевской. Вспыхнул нежилой деревянный дом. Есть пострадавшие.

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