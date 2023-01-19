В Самаре полностью ликвидировали пожар на улице Арцыбушевской

Специалисты полностью ликвидировали возгорание Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

В Самаре полностью ликвидировали серьёзный пожар на улице Арцыбушевской. Сообщение о возгорании поступило днем 19 января 2023 года.

Ранее очевидцы сообщили о задымлении в Ленинском районе. Оказалось, загорелся нежилой деревянный дом. Уже после специалисты сообщили о погибшем в пожаре мужчине. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Из-за пожара движение транспорта ограничили.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, пожар полностью ликвидировали в 19:33. Для тушения привлекали 85 человек и 25 единиц спецтехники.

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