«Крылья Советов» вошли в топ-10 европейского футбола по развитию молодых игроков

Молодые игроки в "Крыльях Советов" чувствуют себя комфортно. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Аналитический портал Transfermakt опубликовал рейтинг европейских команд, наиболее благоприятных для развития молодых футболистов. Самарские «Крылья Советов» заняли в нем 9-е место.

Эксперты опирались на два статистических параметра — количество игроков до 23 лет, выходивших в матчах основных составов в сезоне 2022/2023, и сумма проведенных ими на поле минут.

Первая позиция в этом рейтинге — у бельгийского «Андерлехта». Всего в топ-10 — 6 бельгийских клубов, по одному — от Нидерландов и Португалии. Российская премьер-лига в этом топе представлена «Краснодаром» (2-е место) и «Крыльями Советов» (9-е).

Согласно данным Transfermarkt, “Крылья» задействовали 16 игроков в возрастной категории U-23, в сумме они провели на поле 11 912 минут.

19 января «Крылья Советов» завершили первый сбор в Турции победой над клубом, пожелавшим остаться неизвестным.