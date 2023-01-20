В Самаре ищут подрядчика для восстановления озера в парке «Молодежный» за 4,2 млн рублей

За восстановление озера уже давно боролись местные жители. Фото: администрация Самары

В Самаре объявили торги на выполнение работ по проектированию восстановления озера и благоустройству прилегающей территории в парке «Молодежный» в Промышленном районе. Информация появилась 19 января 2023 года на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет департамент городского хозяйства и экологии Самары. Начальная цена контракта составляет 4 288 880 рублей. Заявки будут приниматься до 6 февраля 2023 года.

По контракту организация должна будет выполнить услуги в области ландшафтной архитектуры, в том числе разработать проектную документацию (как архитектурную, так и инженерно-техническую) по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объекта культурного наследия.

Напомним, за восстановление озера уже давно боролись местные жители. Сначала на его месте хотели сделать искусственный фонтан, однако власти поддержали инициативную группу и решили подарить водоему вторую жизнь. В настоящее время озеро уже почистили.

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