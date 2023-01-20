Появились новые подробности конфликта чиновника и депутата у кофейни в Самаре

Сейчас полиция разбирается во всех обстоятельствах произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с дракой чиновника и депутата в Самаре получила продолжение. Напомним, конфликт произошел 17 января 2023 года у кофейни «Корж» на улице Льва Толстого. Как сообщал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, участниками рукопашной «дуэли» стали врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев и депутат городской думы Алексей Митрофанов.

– Конфликт вспыхнул на почве давней неприязни. Далее – мнения разнятся. По словам депутата, министр ударил его кулаком в лицо, а затем распылил в него газовый баллончик. Министр утверждает, что депутата не бил, а баллончик использовал превентивно, испугавшись, что тот его ударит, – сообщал Александр Хинштейн в своем телеграмм-канале.

Отмечалось, что после конфликта Митрофанов написал заявление в полицию и освидетельствовал увечья. А позднее его примеру последовал Андреев.

– Врио министра имущественных отношений Игорь Андреев подал встречное заявление на депутата Совета депутатов Самары, эсера Алексея Митрофанова, утверждая, что тот нанес ему удары по голове, – поделился Александр Хинштейн в пятницу, 20 января.

Сейчас полиция разбирается во всех обстоятельствах инцидента.

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