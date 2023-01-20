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НовостиОбщество20 января 2023 19:12

В Самаре чиновник и депутат, подравшиеся у кофейни, написали заявление в полицию

Конфликт вспыхнул на почве неприязни
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре участники драки у кофейни врио министра имущественных отношений региона Игорь Андреев и депутат думы Александр Митрофанов написали заявления в полицию. Мужчины подрались из-за разногласий.

По словам депутата госдумы Александра Хинштейна, мужчины подали заявления друг на друга. Потерпевшие сообщили о полученных травмах и решили, что дальнейшие разбирательства будут проходить через правоохранителей. Конфликт случился из-за продолжительной неприязни и вылился в рукопашную «дуэль».

Сотрудники полиции продолжают разбираться в произошедшем. Обстоятельства уточняются.

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