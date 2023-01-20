В Самаре чиновник и депутат, подравшиеся у кофейни, написали заявление в полицию

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре участники драки у кофейни врио министра имущественных отношений региона Игорь Андреев и депутат думы Александр Митрофанов написали заявления в полицию. Мужчины подрались из-за разногласий.
По словам депутата госдумы Александра Хинштейна, мужчины подали заявления друг на друга. Потерпевшие сообщили о полученных травмах и решили, что дальнейшие разбирательства будут проходить через правоохранителей. Конфликт случился из-за продолжительной неприязни и вылился в рукопашную «дуэль».
Сотрудники полиции продолжают разбираться в произошедшем. Обстоятельства уточняются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.