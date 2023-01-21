Жители Самарской области могут получить увеличенные счета за отопление в 2023 году

Счета с новыми суммами придут тем, кто платит за тепло по системе 1/12 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области в ближайшее время могут получить увеличенные счета за отопление. Это связано с предстоящей корректировкой платы за тепло по итогам 2022 года. Ее проведут в первом квартале 2023-го.

Новые квитанции придут тем, у кого установлены общедомовые счетчики и кто платит за отопление 12 месяцев равными долями. Поставщик тепловой энергии проводит корректировку размера платы ежегодно. Это стандартная процедура. Ресурсники смотрят, сколько жители платили за тепло и сколько показал общедомовой счетчик. На основе этих данных будет проведен перерасчет в сторону увеличения или уменьшения платы.

По словам руководителя центра «ЖКХ Контроль», председателя комиссии по МСУ, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктора Часовских, чаще всего корректировка происходит в сторону увеличения платы. Таким образом, жителям нередко приходится доплачивать. Специалист отметил, что в регионе хотят ввести новую систему — платить по факту, то есть только за отопительный период (семь месяцев в году). Тогда проводить корректировки больше не потребуется, пишет ГТРК «Самара». Виктор Часовских добавил, что большинство жителей поддержали эту инициативу.

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