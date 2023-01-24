Очередной супермаркет открыли вместо культурного объекта в центре Самары

Изначально на ул. Пионерской должны были открыть выставочный зал, но появился магазин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Самары вместо культурного объекта открыли очередной супермаркет. Торговая точка появилась на улице Пионерской, 100, где изначально планировалось сделать выставочный зал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По словам народного избранника, летом 2020 года администрация Самары выдала ООО «Вектор» разрешение на строительство в историческом центре. Ранее сообщалось, что на улице Пионерской сделают культурный объект – выставочный зал. Однако недавно стало известно, что площадку использовали по другому назначению – возвели магазин.

Депутат написал обращение в прокуратуру Самарской области. Он попросил провести проверку и рассмотреть возможность сноса торговой точки – как самостроя. Александр Хинштейн хочет, чтобы территорию в дальнейшем вернули в муниципальную собственность.

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