В Самарской области мужчина погиб во время приготовления ужина

Огонь распространился на площади 1,5 квадратных метра. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области в начале 2023 года произошла череда пожаров, унесших жизни нескольких человек. Одна из страшных трагедий случилась в Жигулевске: обычное приготовление пищи обернулось гибелью местного жителя.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, ЧП произошло в микрорайоне В-1, дом №27 “А”. Мужчина планировал приготовить ужин, но внезапно начался пожар. Площадь возгорания была небольшой – всего 1,5 квадратных метра. Но без трагедии, к сожалению, не обошлось.

– На месте пожара в квартире обнаружен погибший пожилой мужчина. Предварительная причина возгорания – пригорание пищи на плите, – рассказали в ГУ МЧС по региону.

Ранее страшный пожар произошел в многоквартирном доме на улице Некрасовской в Самаре. ЧП унесло жизни маленькой девочки и женщины. А спустя несколько дней пожарные службы работали в Кинеле – 15 января 2023 года там загорелся рынок. И вновь не обошлось без погибших: пожарные обнаружили тело мужчины.

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