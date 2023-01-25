Два частных дома сгорели в Кинеле ранним утром 25 января 2023 года

Пожарные около трех часов боролись с огнем Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Ранним утром в среду, 25 января 2023 года, на улице Московской в Кинеле произошел пожар. Огонь охватил два частных дома под номерами 14 и 14а. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 4:57. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу — пожар «1-БИС». Площадь возгорания составила 150 кв. м, — рассказали в оперативном ведомстве.

На месте происшествия работали 67 человек и 21 единица техники. На тушение возгорания у пожарных ушло около трех часов. Ликвидация была объявлена в 8:25. К счастью, в результате случившегося никто не погиб и не пострадал.

Уже установлена предварительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки. Сотрудники МЧС призывают жителей Самарской области не использовать самодельные электронагревательные приборы, не оставлять без присмотра работающие обогреватели и печи.

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