Коммунальщикам поручили усилить работы по ликвидации наледи на дорогах Самары

Работы по устранению наледи ведутся как на дорогах, так и во дворах города Фото: администрация Самары

В Самаре профильным службам поручили усилить работы по ликвидации наледи на проезжей части дорог и внутриквартальных территориях. Речь идет о тех участках, где лед образовался после утечек на водопроводных линиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

— Ресурсоснабжающая компания заключила договоры с организациями, которые содержат улично-дорожную сеть, чтобы своевременно приводить в порядок дороги и пешеходные зоны. Также у «СКС» есть два подрядчика, которые убирают наледь на внутриквартальных территориях, — рассказал глава департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

По словам чиновника, подрядные организации стараются выполнить работы по очистке наледи в кратчайшие сроки — до четырех дней. Олег Ивахин отметил, что департамент держит ситуацию на непрерывном контроле.

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