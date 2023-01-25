В Самаре суд рассмотрит уголовное дело по факту двойных продаж квартир в долгострое

Скандальная история началась несколько лет назад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд Самары приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении руководителя ООО «Прогресс-Н». Директор строительной компании предстанет перед судом из-за двойных продаж квартир в долгострое.

Напомним, скандальная история, в центре которой оказалась долевка на улице Революционной, 148а, началась несколько лет назад. Изначально строительством объекта занималось ООО «Монтэк», но через некоторое время компания обанкротилась. В 2015 году минстрой провел конкурс и назначил нового застройщика – ООО «Прогресс-Н». Застройщику нужно было достроить долевку и удовлетворить права граждан. Однако некоторые обманутые дольщики так и остались без квартир.

– По версии следствия, застройщик взял на себя обязательства по удовлетворению требований дольщиков, в том числе 8 граждан, ожидающих предоставления жилья в недостроенном доме. Вместо этого компания продала квартиры третьим лицам, лишив людей права требования, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Ущерб, причиненный региональному Минстрою, превысил 16 млн. рублей. В отношении руководителя ООО «Прогресс-Н» возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Имущество директора стоимостью 19 млн. рублей было арестовано.

По информации прокуратуры, сейчас обвинительное заключение по делу утверждено. Все материалы переданы в суд.

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