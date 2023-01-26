Стали известны подробности ЧП с загоревшейся иномаркой на Московском шоссе в Самаре

По информации горожан, автомобиль полностью сгорел

Появились подробности ЧП, которое произошло на Московском шоссе в Самаре 26 января 2023 года. Очевидцы сообщали, что рано утром на дороге вспыхнул автомобиль. Машину полностью охватило огнем, движение было затруднено.

– Из-за происшествия образовалась пробка, сотрудники полиции перегородили проезд и никого не пускают, – сообщали самарцы в социальных сетях.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, возгорание произошло в районе улицы Техническая, 20. Огонь охватил автомобиль «Ford Focus», он загорелся прямо во время движения. На месте происшествия работали два пожарных расчета. К счастью, обошлось без пострадавших.

Причина возгорания пока неизвестна – ее предстоит выяснить специалистам.

Напомним, ранее в Самаре загорелся трамвай. ЧП произошло на улице 22 Партсъезда 18 января 2023 года. В транспорте в этот момент находились люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Огонь охватил второй вагон: трамвай № 19 сгорел на ул. XXII Партсъезда в Самаре

Пожарные потушили горевший трамвай № 19 в Самаре 18 января 2023 года (подробности)