В Самаре Дом Просвещенцев на ул. Галактионовской признали объектом культурного наследия

Ранее здание было признано аварийным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одно знание в Самаре признали объектом культурного наследия. Речь идет о Доме Просвещенцев на улице Галактионовской. Соответствующий приказ подготовили в УГООКН Самарской области.

– Включить «Дом Просвещенцев» на улице Галактионовской, 45 в перечень выявленных объектов культурного наследия, – сообщается в приказе, подписанном врио руководителя регионального УГООКН Иваном Стафеевым.

Ранее стало известно, что здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Жильцы с таким решением категорически не согласились и обратились в суд. Проведенная экспертиза показала, что дом вполне пригоден для проживания. Сложившуюся ситуацию рассмотрели на совещании, которое провела глава Самары. Мэр поручила представителям районной администрации на судебном заседании признать иск жильцов и согласиться с их требованиями – аннулировать решение об аварийности.

Самарцы думали наперед: они попросили придать дому статус объекта культурного наследия, чтобы защитить от сноса и в будущем. 26 января 2023 года Дом Просвещенцев был признан ОКН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэрия признает иск жильцов: в Самаре уникальный Дом Просвещенцев вернут в список памятников культуры

В Самаре уникальный Дом Просвещенцев вернут в список памятников культуры (подробности)