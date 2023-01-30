Чиновники заявили о планах по возобновлению движения трамваев до Хлебной площади в Самаре

Трамваи перестали ходить до Хлебной площади с 2016 года Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Жители Самары вновь озаботились судьбой трамвайной линии до Хлебной площади. Ее убрали на время строительства Фрунзенского (Самарского) моста. Рельсы обещали вернуть после открытия мостового перехода, но до сих пор никаких изменений нет.

- Почему не вернули обратно трамваи на Хлебную площадь? Обещали, что после завершения строительства Фрунзенского моста, - поинтересовались самарцы в телеграм-канале департамента транспорта.

В ответ в ведомстве сообщили, что вопрос не потерял актуальность. Представители дептранса отметили, что работы по восстановлению трамвайной линии стартуют после официальной сдачи моста Минтрансом региона.

Напомним, трамваи не ходят до Хлебной площади с 2016 года. Линию убрали на время строительства Фрунзенского моста и реконструкции ведущих к нему транспортных развязок. Чиновники неоднократно заверяли, что рельсы обязательно вернут на улицу Фрунзе и трамваи № 1, 3, 5 смогут вновь ходить до Хлебной площади. Правда, конкретные сроки не называются.

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