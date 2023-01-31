В Самаре легковушка опрокинулась на крышу у магазинов на ул. Дзержинского

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия. Фото: Подслушано Самара

Во вторник, 31 января 2023 года, на территории Самары произошло ДТП с «перевертышем». Легковой автомобиль опрокинулся на крышу на улице Дзержинского. Информацией о происшествии поделились очевидцы.

По информации самарцев, все случилось на пересечении улиц Дзержинского и Аэродромной. Судя по опубликованным кадрам, легковушка оказалась на крыше рядом с магазинами. Автомобиль получил заметные повреждения.

Причина ДТП пока неизвестна. О пострадавших также не сообщается. Установить все обстоятельства произошедшего предстоит полицейским.

Напомним, ранее в Самарской области произошла авария с участием нескольких авто. Грузовые и легковые машины столкнулись на трассе в сторону аэропорта Курумоч.

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Участниками аварий стали пять автомобилей (подробности)