Виктор Кудряшов проверил ход строительства стартовых котлованов метро в Самаре

Строительство станции "Театральная" идет по графику / Фото: Юлия Рубцова

Первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов проинспектировал разработку стартовых котлованов станции метро «Театральная». Первый (на улице Галактионовской) уже готов, работы на втором (на улице Полевой) выполнены более чем на 30%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Стройка идет по графику. Полностью готова камера съездов, есть готовность к приему щитов, которые придут в регион уже в марте-апреле. Проходка комплексов займет около 9 месяцев, – отметил Виктор Кудряшов.

Выходы из метро планируют сделать в районе пересечения улиц Галактионовской и Рабочей и на улице Галактионовской вблизи гостиницы «Лотте». По словам первого вице-губернатора, работы выполняются строго в соответствии с проектом. На объекте трудятся опытные подрядчики. Так что есть уверенность, что никаких технических сложностей при строительстве метро не будет. Станция «Театральная» должна быть готова уже в 2024 году.

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