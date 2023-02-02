Расселенный дом сгорел на ул. Ставропольской в Самаре вечером 1 февраля 2023 года

Площадь пожара составила 150 кв. м Фото: скриншот видео

Вечером в среду, 1 февраля 2023 года, в Кировском районе Самары произошло ЧП. На улице Ставропольской загорелся двухэтажный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

– Вызов на пульт дежурного поступил в 21:42. На улице Ставропольской горел расселенный дом на площади 150 кв. м. Пожару был присвоен повышенный уровень – 1-БИС, – рассказали в оперативном ведомстве.

На место происшествия выезжали 48 человек и 12 единиц техники. Для борьбы с огнем сотрудники МЧС проложили две магистральные линии и задействовали 7 стволов «КУРС-8». Пожарные потушили возгорание в 23:59. Информации о пострадавших нет. Из-за чего начался пожар, пока неизвестно.

Напомним, накануне вечером в Кировском районе Самары произошел еще один пожар. В Ташкентском переулке, 56 загорелось неэксплуатируемое здание. Огнем была охвачена территория в 20 кв. м. Пожарные ликвидировали возгорание за несколько минут.

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В настоящий момент причина пожара не сообщается (подробности)

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