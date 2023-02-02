В Самаре отпразднуют 75-летие Равиля Аряпова матчем ветеранов

Равиль Аряпов (в центре) в преддверии своего юбилея встретился с болельщиками. Фото: ПФК "Крылья Советов"

1 февраля 2023 года легендарный футболист «Крыльев Советов» Равиль Аряпов отметил свое 75-летие! В честь юбилея форварда в субботу, 4 февраля на стадионе «Металлург» пройдут праздничные торжества.

Гвоздем программы будет матч ветеранов «Крыльев Советов» с участием Гарника Аваляна, Сергея Грибова, Василия Мазура, Азгата Галлиулова, Равиля Валиева, Рустяма Фахрутдинова и других заслуженных футболистов и тренеров клубной академии. Также запланирована автограф- и фотосессия. Начало мероприятия в 11 часов. Вход будет свободным.

Равиль Аряпов — рекордсмен по забитым мячам за «Крылья Советов». На его счету 105 голов. В «Крыльях» он провел 12 лет с 1967 по 1978 годы и провел за команду из Куйбышева 361 матч в чемпионате СССР. Сейчас Равиль Велимухаметович воспитывает будущих звезд в академии «Крыльев Советов».

А 23 февраля нынешний состав «Крыльев» на стадионе «Солидарность Арена» встретится в матче Кубка России с московским «Динамо». Уже известно, сколько будут стоить билеты на этот матч.