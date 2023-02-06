Мэрия запретила строительство высотки на улице Ново-Садовой в Самаре

Застройка подразумевала небольшое количество парковочных мест Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти вынесли решение относительно строительства высотки на улице Ново-Садовой в Самаре. И оно оказалось не в пользу застройщика. Об этом сообщается в постановлении городской администрации.

– Отказать Вахрамову О.Г. в предоставлении разрешения на застройку участка площадью 1817 квадратных метров на улице Ново-Садовой. Основание – отрицательные голоса членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, – следует из постановления мэрии.

Напомним, построить высотку планировалось в границах улиц Ново-Садовой, Лейтенанта Шмидта, Жуковского и Челябинской. Проектом было предусмотрено 0,7 парковочных мест на квартиру. В ноябре прошлого года заявка проходила общественные слушания.

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