Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 февраля 2023 4:31

Мэрия запретила строительство высотки на улице Ново-Садовой в Самаре

Многоэтажку планировали возвести в районе Постникова оврага
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Застройка подразумевала небольшое количество парковочных мест

Застройка подразумевала небольшое количество парковочных мест

Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти вынесли решение относительно строительства высотки на улице Ново-Садовой в Самаре. И оно оказалось не в пользу застройщика. Об этом сообщается в постановлении городской администрации.

– Отказать Вахрамову О.Г. в предоставлении разрешения на застройку участка площадью 1817 квадратных метров на улице Ново-Садовой. Основание – отрицательные голоса членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, – следует из постановления мэрии.

Напомним, построить высотку планировалось в границах улиц Ново-Садовой, Лейтенанта Шмидта, Жуковского и Челябинской. Проектом было предусмотрено 0,7 парковочных мест на квартиру. В ноябре прошлого года заявка проходила общественные слушания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал. Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи. Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.