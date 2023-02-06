В Самаре в 2023 году приостановят рост арендной платы за землю для предпринимателей

Власти решили установить переходный период, ограничивающий общий рост годовой арендной платы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Власти Самары приостановят рост арендной платы за землю для предпринимателей. Этот вопрос обсуждался в ходе круглого стола, который прошел в городской администрации.
– Необходимо рассмотреть вопрос инициирования установления с 1 января по 31 декабря 2023 года переходного периода, ограничивающего общий рост годовой арендной платы с учетом индекса потребительских цен, – сообщил первый заместитель главы Самары Максим Харитонов во время заседания.
Напомним, информация о повышении стоимости аренды земли для предпринимателей появилась в конце января 2023 года. Отмечалось, что сумма арендной платы выросла почти в четыре раза. При этом теперь при начислении не учитывается ни район города, ни площадь торговой точки.
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