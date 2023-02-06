В Самаре остановили снос знаменитого элеватора на Хлебной площади

Жители города неоднократно выступали против сноса уникального строения Фото: скриншот с видео

В Самаре прекращены работы по сносу легендарного элеватора на Хлебной площади. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Связался с собственником объекта. Он объяснил, что решено было демонтировать неработающую аварийную подстанцию. Договорились, что с сегодняшнего дня все работы на элеваторе прекратятся, – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Депутат отмечает, что в дальнейшем судьба здания вновь будет вынесена на обсуждение. Сейчас продолжаются суды между ВООПИК и УГООКН. Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры пытается добиться возвращения элеватору статуса объекта культурного наследия.

Напомним, информация о сносе здания появилась в воскресенье, 5 февраля 2023 года, и вызвала массу возмущений среди горожан.

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