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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 14:26

Глава СК РФ поручил провести проверку по факту драки в ТРК «Эль Рио»

Подростки подрали на территории фуд-корта
Алена ПРОВКИНА
Правоохранители проводят проверку

Правоохранители проводят проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре очевидцы поделились кадрами массовой драки в торговом центре «Эль Рио». Ситуацией заинтересовался председатель СК РФ.

Сотрудники полиции ранее сообщали, что по данному факту возбуждено уголовное дело. После происшествия, случаев обращения в полицию и медицинских учреждений не зафиксировано. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и предоставить подробный доклад с результатами.

По сообщению информационного центра СК России, дети мигрантов вооружились стульями и начали избивать несовершеннолетних. Расследование дела продолжается.

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