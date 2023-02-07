Экс-руководитель судебного департамента Самарской области стал главой УСД Херсонской области

Сафоненко возглавлял самарское УСД с 2010 по 2022 год. Фото: t.me/Hinshtein

Бывший руководитель судебного департамента Самарской области Юрий Сафоненко продолжил карьеру в Херсонской области. Он назначен на должность главы регионального УСД. Информация отражена в ЕГРЮЛ.

Согласно документации, Юрий Сафоненко возглавил управление судебного департамента Херсонской области 2 февраля 2023 года. Само ведомство находится в селе Геническая горка Генического района.

Напомним, Сафоненко работал в должности руководителя самарского УСД с 2010 года. В июле 2022 года появилась информация о том, что он уходит с поста. А в августе того же года Юрий Сафоненко был уволен приказом гендиректора СД при Верховном суде РФ.

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