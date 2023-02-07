Музей «Самара Космическая» огородили строительным забором в феврале 2023 года

В скором времени на площадке начнется подготовка котлована / Фото: hinshtein.ru

В областной столице стартовали работы по строительству планетария. Он станет новым корпусом музейно-выставочного центра «Самара Космическая» на проспекте Ленина. Площадку уже огородили забором, скоро там начнется подготовка котлована. Об этом во вторник, 7 февраля 2023 года, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Планетарий планируют построить до 30 ноября 2024 года. Его площадь составит более 5,7 тысячи кв. м. В здании сделают два подземных и три надземных этажа, эксплуатируемую кровлю и астроплощадку для открытых наблюдений. Звездный зал на 224 зрительских места разместят на третьем этаже.

Напомним, на время строительства сотрудников музея разместят в другом здании, а работу экспозиции приостановят. У ракеты отключат подсветку, а 17 елей, которые растут возле комплекса, пересадят. Кроме того, переезд ждет и памятник конструктору Дмитрию Козлову. Его передадут на ответственное хранение, пока не будут завершены все работы.

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