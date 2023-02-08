В Самаре участника массовой драки в ТРК «Эль Рио» могут депортировать

Нарушителя могут депортировать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре очевидцы поделились кадрами массовой драки в ТРК «Эль Рио». Молодые люди размахивали стульями на территории фуд-корта.

Сотрудники полиции отметили, что по данному факты заявлений к правоохранителям и в медицинские учреждения не поступало. Делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин и поручил провести проверку.

По сообщению телеграм-канала «Штрефан знает», несовершеннолетнего участника драки могут депортировать из страны вместе с его семьей. Сейчас родственники нарушителя порядка находятся в спецприемнике. Возбуждено уголовное дело.

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